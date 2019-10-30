37歲大陸男星高雲翔去年在澳洲拍戲捲入性侵案，和老婆董璇8年婚姻日前畫上句點。最近性侵案再開庭，受害女子透過視訊出庭應訊，她還原當天經過，指當晚在房內先被高雲翔強脫衣服，之後被拉進浴室要求為高口交，高還指姦了受害女，最後把該女帶回床邊，高自瀆後射精。

據《今日澳洲》報導，高雲翔與王晶涉性侵案受害女昨透過視訊方式現身，她在庭上透露當晚進入王晶房間後，便被對方強吻，她試圖掙脫王晶，便往電視方向逃脫，之後王晶透過微信打電話叫人來他房間，不久高雲翔一個人出現，該女說，因為高雲翔先前給她感覺很有禮貌，已婚，又曾透露認識該女父親，「我以為我可以相信他（指高雲翔）」。

受害女說，後來王晶往廁所走去，還對高雲翔說：「我把她（受害女）交給你了」，高雲翔便開始把受害女子推向床並強吻脫衣，最後把該女帶進廁所並關燈，她說她當時拒絕了高雲翔，強調：「我正在生理期，有用衛生棉」，但高仍壓住受害女子的頭逼迫她口交，話說到此，受害女情緒崩潰痛哭。

受害女說，高雲翔還對她指姦，之後她聽到開水龍頭的聲音，疑似是高雲翔洗了手，高雲翔最後在床邊自瀆後便離開，接著換王晶試圖強姦受害女，並要求她口交。報導指出，高雲翔在庭上認真聽著受害女的陳述，聽到不懂的詞就回頭問翻譯，說到當晚高雲翔的犯案經過時，他發出了「哼」的聲音，之後深呼吸，強壓情緒。

而對此，高雲翔的律師表示，根據監視器畫面，受害女的證詞可信度值得存疑，並強調「在飯店裡發生的親密行為，基本上是在該女同意下才發生的」，「高雲翔在此之前無犯罪紀錄，人品也有多方擔保」，王晶律師也說，這些行為都是在受害者同意下發生，王晶並無脅迫該女，「受害者隨時可以離開房間，就像她最後選擇離開那樣」。

(中時電子報)