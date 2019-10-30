挺韓網紅高鈞鈞。（圖／翻攝自YouTube）

韓國瑜 10/27 台北 青年論壇 激進黨鬧事

27日國民黨總統參選人韓國瑜舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，盼與年輕族群增進彼此了解。場外則聚集大批台灣激進黨青年，不僅非法集會、舉牌抗議更高呼口號。網紅高鈞鈞隻身挺進「韓黑區」，勸激進黨青年放下成見，一起走進會場與韓交流，遭嗆：「我們是同溫層，跟你不同層！懂嗎？」高卻妙回：「不要！我要跟你同溫！」

網紅高鈞鈞發表影片《韓國瑜10/27台北青年論壇 激進黨鬧事》，直擊台灣激進黨未經申請違法集會遊行，現場舉牌高呼「北棲市長選總統，北漂青年看不懂」、「一隻穿雲箭，市長變不見」、「作業還沒交，為何放寒假」等嗆韓口號，與對街韓粉相互叫陣，警方則在旁舉牌蒐證。

高鈞鈞隻身挺進由激進黨等獨派團體組成的「韓黑區」，聽聞現場青年大喊：「韓粉滾出台灣！」高笑問：「韓粉滾出台灣喔？」青年回道：「當然啊！」高笑問：「真的喔？」青年則回道：「真的！」高問道：「那如果有300萬的話，那全部都要滾出去？」青年激動道：「他們是中國人！不是台灣人！」高老神在在道：「那我是台灣人還是中國人？」青年趕緊轉移話題，要韓國瑜將「和平協議」說清楚。

不僅如此，高鈞鈞問現場獨派青年：「那我們韓粉能不能跟你們在台灣一起好好相處？」青年大喊：「好好相處那就讓我們過去！」高回應：「過去其實我覺得應該沒什麼問題耶！只要不要大吼大叫。我覺得你把外套脫掉、牌子拿掉，然後我們一起進去。」青年疑惑：「為什麼？」高解釋：「因為這樣是非法集會遊行啊！」青年大吼：「這裡是『走出同溫層』！我們是同溫層，跟你不同層！懂嗎？」高立刻妙回：「不要！我要跟你同溫！」讓青年招架不住。

(中時電子報)