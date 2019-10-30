苗栗5歲女童在家嘔吐後呼吸微弱，家屬立刻送醫急救，不料父母與陪同的弟弟也相繼在急診室出現嘔吐、全身無力情形，醫師懷疑一氧化碳中毒，抽血確診後立刻以高壓氧治療，幸狀況穩定已返家休養。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，近日天氣轉涼，提醒民眾使用瓦斯熱水器及爐具，一定要注意保持通風。蔡建宗說明，室內空間，使用瓦斯熱水器及爐具常因通風不良或使用不慎，容易導致燃燒不完全，而產生一氧化碳，因其為一種無色無味的氣體，且與紅血球中的血紅素結合的能力是氧氣的230至270倍，一旦結合氧氣不易釋放至組織中，將導致組織缺氧或死亡，意外中毒也不自覺，對健康、生命造成嚴重威脅。

若出現頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，應放輕動作並緩慢打開門窗，讓一氧化碳飄散出去，再將患者移到通風處鬆解衣物並抬高下顎，保持呼吸順暢，若中毒者無呼吸心跳須實施心肺復甦術，並儘速撥打119送醫急救。

蔡建宗提醒，使用熱水器除定期安檢，也要注意排氣功能，才能保障居家安全。

(中時 )