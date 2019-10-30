國民黨下午將開除陳杰黨籍，上午保全人員先在大門外架圍籬。（黃福其／攝）

國民黨繼上周中常會通過開鍘「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍，今天下午中常會將再開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化立委但拒絕柯文哲拉攏的全國總工會理事長陳杰兩人黨籍。陳杰中午將赴中常會外發表聲明，指控黨主席吳敦義四大罪狀，重批吳「為何急著開除陳杰，卻不敢開除王金平黨籍？」「是我違紀？還是吳敦義違法亂紀？」

陳杰預計下午三點到中央黨部，本報先掌握陳杰的聲明如下：

「是我違紀？還是吳敦義違法亂紀？」

國民黨決定在下週三中常會開除我的黨籍，這一個我熱愛、忠誠服膺的國民黨，如今卻因一個明顯違法亂紀、明顯討好權貴、明顯處斷不公、明顯貪圖私利、明顯攻於心計的領導人—國民黨主席吳敦義，而表現愈來愈荒腔走板，更令人質疑其未來執政能力！

要指控國民黨及黨主席吳敦義，可不能空言指控，得拿出真憑實據：

一、 違法亂紀：根據89年6月18日、89年7月19日所分別修正通過之中國國民黨黨章第36 條第2項明文宣示：「黨員違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例，或犯有總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法有關公然聚眾暴動、施強暴脅迫或賄選等罪、農會法或漁會法之賄選罪、性侵害犯罪防治法第二條所稱之性侵害犯罪、兒童及少年性交易防制條例有關與兒童或少年從事性交易之罪或刑法有關殺人、重傷害、搶奪強盜、重大侵佔、重大詐欺、重大背信、恐嚇取財或擄人勒贖等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參與黨內初選資格，並不得由本黨提名」；中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法第9條第1項更規定，「黨員有下列情事之一，經法院判決有罪確定者，一律喪失提名登記資格，並不得由本黨提名：一、違反組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例。」張瀚天在81年間販賣海洛英暨吸毒，業經台灣高等法院台中分院以觸犯肅清煙毒條例（毒品危害防制條例前身）分別判刑七年六個月與三年四個月定讞，並予以入獄執行，國民黨及吳敦義對此「視而不見」？這種違反黨章、黨規則的不法行為，才是考紀會應予正視及處理！考紀會已經淪為迫害忠良的劊子手。

二、 處斷不公：2019金門立委補選，陳玉珍違紀參選，國民黨給予撤銷黨籍處分，但是，今年中常會卻又變更處分，改為停權3個月，只是為了替陳玉珍有黨內提名權鋪路，讓國民黨金門黨員氣憤不已，這樣的處斷不公，吳敦義又如何能服眾？

三、 貪圖私利：為了讓國民黨立法委員選舉能在艱困選區打出一片江山，陳杰不斷遊說歷任國民黨主席，包括洪秀柱、朱立倫、吳伯雄，當然也包括吳敦義本人，卻被吳敦義悍然拒絕，只推說輔選很忙，但是，實情是他想自列國民黨不分區立委安全名單之內，甚至自排第一名，以為牟取立法院長職位鋪路，這樣的人又如何帶領國民黨邁向執政之路？

四、 攻於心計：這樣的指控並非無的放矢，包括最近的對外宣布拒絕韓國瑜邀請，擔任韓國瑜競選總部主任委員乙職，但是實情呢？韓國瑜根本還沒有對吳敦義發出邀請，吳敦義的這一個舉動根本是徹底打擊韓國瑜競選總統選情與士氣的行為，為的是什麼？就要問吳敦義本人！此外，拉韓卡朱、拉郭卡韓等等動作，為的是什麼？吳敦義的狼子野心還沒有消失啊!

由於陳杰將在下午中常會到場發表聲明，國民黨接獲情資，上午先在市黨部外架設圍籬

參選彰化縣立委第2選區的全國總工會理事長陳杰，曾任彰化市長、立委、國民黨中常委，目前是國民黨中央委員，也是促成前主席洪秀柱挑戰深綠選區、台南立委第6選區的推手。

黨務人士說，陳杰在國民黨彰化第2選區立委黨內初選過程，質疑初選對手資格有違反排黑條款的問題而拒絕繼續初選，不過縣黨部請示黨中央後仍完成初選民調，據以提名縣議員張瀚天，挑戰尋求連任的綠委黃秀芳。柯文哲的台灣民眾黨曾多次接觸陳杰，希望陳杰披民眾黨戰袍，但未獲陳杰接受。

國民黨中央上月籌設全國勞工後援會，開會通知也納入陳杰，不過陳杰以「身為台灣唯一一位國際工會聯合會亞太區會的國際理事，我不能缺席」為由，到日本參加國際工會聯合會亞太區會第4屆大會，並未出席勞工後援會籌備會。

本月初陳杰在各工會理事長陪同下，舉辦競選總部入厝儀式，宣布「我才是正藍軍」，矢言為彰化縣民及全國勞工爭取福利，藍營選將鬧雙胞正式浮出檯面，縣黨部隨即決議開除陳杰黨籍，提送中央考紀會，考紀會通過縣黨部建議，下午提報中常會核備。

(中時 )