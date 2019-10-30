身價百億的澳門賭場大亨周焯華（洗米華），情纏正宮陳慧玲、小三Mandy，原本Mandy 5年內連生下3子，加上正宮一度心死要求離婚，讓她以為有望扶正，未料周焯華仍選擇挽回正宮，讓她氣到開出11.8億元的天價分手費。

根據港媒據《香港01》報導，雖然小三Mandy 5年內幫周焯華生了三個小孩，看來似乎有望奪下正宮地位，未料周焯華家庭觀念極重，加上親友都力挺正宮陳慧玲，讓周焯華遲遲不敢輕易離婚，此舉讓Mandy對周焯華心灰意冷，也決定斬斷兩人5年感情，更獅子大開口開出台幣11.8億分手費，還要求他得定期到英國探望三個小孩。

早在三個月前，就傳出洗米華為了挽回婚姻，幾乎形影不離陪在正宮身邊，大兒周柏豪除了證實父親每週會安排「家庭日」，和家人共享天倫之樂，更PO出全家人提早為陳慧玲慶生的照片，照片中自己和老爸周焯華更一起親吻陳慧玲，都能看出夫妻感情已逐漸回溫，似乎也宣告小三已經輸掉這場戰爭。

(中時電子報)