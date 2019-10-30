美國總統川普27日宣布，在美軍突襲下，恐怖組織「伊斯蘭國」首腦巴格達迪被逼在死路內引爆炸彈身亡，稱他當時「邊哭邊哀號、死時像條喪家犬」，生動描述彷彿說書人上身，連在一旁看美軍行動轉播的參謀首長聯席會議主席密利都不知道有此事。不過，美官員爆料指出，川普應該從參與突擊的美軍轉述相關內容，並非在直播中所見。

據《紐約時報》與美國有線新聞網（CNN）29日報導，據軍方與情報官員透露，川普是在多個螢幕上看到由上方監視器傳來的多個角度即時實況畫面，影像包括在敘利亞伊德利布（Idlib）巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）藏身處附近移動中的熱源訊號。

報導指出，但這些傳回的監視畫面無法顯示地下通道裡的攻堅追捕情況，更別說聽到巴格達迪哭喊或啜泣；川普勢必得靠突擊隊員直接匯報或他們逐級向上回報的內容。

與川普一同在戰情室內看美軍獵殺行動的參謀首長聯席會議（JCS）主席密利（Mark Milley）29日在五角大廈記者會上表示，他不知川普從何得知巴格達迪當時「邊叫邊哭邊啜泣」，他也沒接獲類似訊息；美國防部長艾斯培（Mark Esper）也表示不清楚川普所言的細節，表示他可能是與參加地面突襲行動的軍方人員聊天得知細節

不願具名的官員表示，川普當時在戰情室時，其實是接收不到獵殺現場的即時對話，畢竟近年美軍特種部隊已不再在任務中用頭盔攝影機即時將畫面傳回，因為畫面往往過於血腥且令人眼花撩亂，還會招來後方指揮中心的瞎指揮。

官員表示，也許鑒於這次獵殺巴格達迪的任務重要性，三角洲部隊（Delta Force）人員有配戴隨身攝影器材，但畫面也不是即時回傳，攝得的畫面在任務結束後需下載並檢查。在川普宣布擊殺巴格達迪的當下，五角大廈內的高階司令官尚未檢閱畫面，也沒提供給白宮。

川普宣布巴格達迪死訊的誇張語言與肢體動作，也成為美脫口秀「吉米夜現場」的題材，主持人金莫（Jimmy Kimmel）將川普宣布時的片段與美前總統歐巴馬宣布擊斃賓拉登時一相比，才發現真的很好笑。

此外，川普宣布巴格達迪死訊的誇張語言與肢體動作，也成為美脫口秀「吉米夜現場」的題材，主持人金莫（Jimmy Kimmel）將川普宣布時的片段與美前總統歐巴馬宣布擊斃賓拉登時相比，發現後者語調沉穩、用字警慎，全程講了9分鐘；而川普花了整整48分在描繪整個行動，「一相比才發現真好笑」。

(中時電子報)