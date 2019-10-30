週年慶是百貨業者兵家必爭之地，南紡購物中心週年慶除了現正持續祭出滿仟送佰回饋，全館更史無前例、11月1日限時1天，舉辦「心心集樂趣 滿額集心送 超級有心5倍送」，當日消費滿1000元可換5顆心，集滿超低門檻就可換會員點數和抵用券，當日預估送出百萬現金，同時還可參加點數大回饋及聯名卡回饋，超值回饋直逼週年慶首4日，民眾消費同時也賺滿荷包。

未來將成為台南占地最廣百貨商城的南紡購物中心，二期預計明年第4季開幕，歡慶5週年慶也展現氣勢，11月1日將舉辦「心心集樂趣 滿額集心送 超級有心5倍送」，消費滿1,000元可兌換5顆心，集滿15心、28心、68心、168心、288心，分別可兌換250點會員點數、600點會員點數、800元抵用券、2,300元抵用券、4,500元抵用券，買越多送越多的五倍回饋，要讓民眾輕鬆達成兌換門檻，現金回饋享不完。

此外，全館也加碼舉辦「點數大回饋」活動，31日起至11月3日，民眾當日持會員紡卡Fun Card可用超低門檻200點會員點數換得100元抵用券、350點會員點數換得200元抵用券，參加「心心集樂趣 滿額集心送 超級有心5倍送」所換得的會員點數，即可趁此波低門檻回饋活動進行兌換，會員點數將輕鬆變現金。

除此之外，即日起至11月6日，化妝品／香氛／內睡衣／女鞋滿3,000元送300元、全館指定店櫃滿5,000元送500元、指定大家電／名品傢俱滿10,000元送1,000元，31日起至11月6日，本館聯名卡滿額回饋金二波活動開跑，當日累積刷卡滿5,000元送100元，以上活動內容依現場公告為準。

受到不少市民關注南紡購物中心二期開發案進度，預計明年第4季開幕，二期11個樓層容納娛樂、餐飲、時尚店等業種，另還有威秀影城、湯姆熊遊樂場、國內首創商城大型KTV店等。待一、二期串聯營運，將成為台南占地最廣的百貨商城。

(中時 )