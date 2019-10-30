上周末同志大遊行外傳出有政府補助，蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，這是民間團體自發性的募款規劃舉辦，並沒有接受政府補助。對外傳小英擬出席五月天的演出，發言人阮昭雄也強調「沒有就是沒有」。

小英發言人自製直播節目《一起吃早餐》今天邀請大安區立委參選人謝佩芬出席，發言人廖泰翔提到，小英總統昨天到桃園參加「大型農機應用發表會」，政府近期也推出三項農機補助，包括「農機貸款補助年息」、「補助小型農機計畫」、以及「大型農機補助專案」，補助金額顯著提升，讓台灣農業再升級。

蔡英文總統臉書昨日發文，感謝立法院通過《新式戰機採購特別條例》，66架F16v戰機將陸續加入台灣空軍。廖泰翔對此表示，有國防才有國家安全，才能守護主權。

關於長照的議題，廖泰翔說，之前長照經費全年五十億，明年將增加到四百億，足見政府照顧弱勢的努力，小英總統臉書都有相關的政績圖卡可以瀏覽，政府也設立1966長照專線給有需要長照服務的家庭，包含接送、家裡無障礙環境改善等等，內容十分豐富，請有需要的人善用這項資源。

上周末同志大遊行，傳出有政府補助，發言人阮昭雄強調，這是民間團體自發性的募款規劃舉辦，並沒有接受政府補助，請大家不要亂傳遞假消息，民主自由社會中的多元聲音不該被謠言抹黑。

謝佩芬提到，上週末她與民進黨副秘書長林飛帆、立委參選人賴品妤到遊行現場，看到非常多年輕人自發性上街頭，她呼籲大家不要抹黑，誤信謠言。

透過現場觀察，謝佩芬表示，她看到非常多外國朋友投入參與遊行，立法院五月通過同性婚姻，也是亞洲第一，大大提升台灣在國際上的能見度，許多外國朋友特地飛來台灣慶祝，我們是個包容多元文化、互相尊重的國家。她特別提到，之前在哈佛唸書，波士頓就是美國通過同性婚姻的第一個州，台灣能成為亞洲先驅，她非常開心。

對週刊報導總統府接洽參加五月天演唱會一事，阮昭雄表示，真相只有一個，沒有就沒有，不會介於有跟沒有之間。

(工商 )