彰化縣政府爭取前瞻補助，總經費3000萬元將鹿港衛生所周邊土地擴建，打造共4層樓，每層約90坪、結合衛生所及C據點空間和日照中心的大樓。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局表示，協調業者要拆遷的是臨時搭建鐵皮屋，現有磚房、周邊廟宇都保持原狀，不受影響。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取前瞻補助，總經費3000萬元將鹿港衛生所周邊土地擴建，打造共4層樓，每層約90坪、結合衛生所及C據點空間和日照中心的大樓，計畫12月底前開工，卻引起投訴要拆蚵寮，衛生局長葉彥伯表示，協調業者要拆遷的是臨時搭建鐵皮屋，現有磚房、周邊廟宇都保持原狀，不受影響，提供失能者更多的照護。

繼全國第一所結合長照機構與衛生所的線西衛生所暨長照服務大樓發包後，鹿港也要有日照中心大樓了，卻有民眾不滿為了蓋日照，得拆了他們的賴以為生的蚵寮，衛生局強調，鹿港長照大樓係使用衛生所現有之周邊閒置土地擴建，現有之廟宇建物均保留原狀，不受影響，協調業者遷移的是是紅磚房旁、影響施工和交通動線的臨時搭建鐵皮屋。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣政府2017年爭取中央前瞻基礎建設長照據點鹿港長照大樓案，工程保留原衛生所舊有主體建築，於周邊閒置土地擴建，共4層樓，每層約90坪，包括1、2層樓衛生所和C據點空間，3、4層樓作為日照中心，總經費3000萬元，預定於今年12月底前開工，2021年底前完工。

葉彥伯表示，鹿港鎮僅有老五老基金會設立一處日照中心，但是人口老化越來越嚴重，亟需再佈建長照服務據點，投入更多資源，擴建的長照大樓能補足鹿港鎮現有日照據點之不足，讓失能長者能在日間也能得到適切的照顧。

(中時 )