國民黨總統候選人韓國瑜16日開始請假全台跑透透，本週五1日行程確定到訪桃園，國民黨桃園市議員陳美華服務處也PO出韓國瑜10月31日、11月1日2天的行程，1號當晚七點半開始有「桃園起飛」造勢晚會。

據了解，韓國瑜從10月16日起展開長達1個月的首次環島「long stay」之旅，首站從屏東從鵝鑾鼻燈塔出發，至今兩周已經到訪台南、嘉義、雲林、彰化等中南部縣市，下月開始將逐步北上，預計將走訪桃園、新竹、苗栗等縣市。

國民黨桃園市議員陳美梅，30日在臉書公佈韓國瑜31、1日走訪桃園市行程。

據行程資料顯示。10月31日（星期日）上午到慈湖謁陵，地點：大溪慈湖陵寢；傍晚到平鎮參加平鎮區後援會成立大會，地點在平鎮區龍福路一帶。

11月1日(星期五)部份，則是自早上10點開始，到觀音區的甘泉寺參香，11點赴楊梅出席後援會成立大會，下午1點到1點30分到中壢區慈惠堂參拜，16點10分到呂玉玲競選總部出席後援會成立大會，並預計有掃街車隊演講，約晚間6點30分到，陳根德競選總部出席後援會成立大會，最後壓軸的公開行程，則是晚上7點30分到桃園區幸福路出席「桃園起飛」造勢晚會。

桃園市議員陳美梅服務處提供。行程僅供參考，請以實際行程為準。(圖/取自 韓國瑜相關臉書社團)

(中時電子報)