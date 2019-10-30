台北市警局統計，台北市美食外送員10月至今，一個月內就發生79件件外送員交通事故，釀2死、83傷，南港分局特別公布事故熱點地段，將增加警力加強交通宣導和取締，以減少意外發生。

此外，調查外送員所使用的交通工具「機車」於轄內易發生事故的熱點路口，依發生件數多寡分別為「市民大道與向陽路」「市民大道與興華路」和「忠孝東路與昆陽街」等地段。

南港分局分析，北市外送員常見肇事原因，多為趕單賺取更多酬勞，未注意前方車況，行經路口時未減速慢行，導致發生交通事故。另外送員也常出現超速、闖紅燈、違規停車、行車時使用手機等交通違規行為，嚴重影響交通秩序。

為了改善外送員送餐亂象，南港分局即日起將在各交通要道、車禍熱點地段、熱門美食店家等處，增派警力向各外送平台及外送員進行交通安全宣導，發送交通安全手冊與夜間警示燈，提醒外送員遵守交通規則，以加強其安全暨防禦駕駛觀念。

(中時電子報)