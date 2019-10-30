民進黨創黨元老、去年不幸中箭落馬的前基隆市議員陳志成，宣布代表台灣維新黨，挑戰現任立委蔡適應，綠營內戰正式搬上檯面，韓國瑜、宋瑋莉基隆競選辦公室見獵心喜，今發文聲援同情陳志成遭遇，凸顯民進黨「早已不再追求民主、進步」。

國民黨基隆市黨部副主委謝宜斌指出，陳志成身為6屆資深議員，且為民進黨創黨發起人之一，但是在去年議員大選上，負責提名決策的蔡適應等人提名錯誤，使陳志成錯失議員席次，在立委初選竟又直接將基隆列為「艱困選區」，指名徵召蔡適應。

謝宜斌說，陳志成受訪時曾表示，希望黨中央能夠承諾，市長與立委的選舉應該脫勾，最終並沒有得到善意回應，因此才憤而參選；雖然陳的政治理念與國民黨不全相同，不過溫和理性的問政風格，地方服務有目共睹，面臨如此遭遇，實在值得同情。

他說，相較於民進黨獨斷剝奪黨員立委初選，國民黨則是透過公平、公正的初選機制產生候選人，並且團結一致支持贏得初選的宋瑋莉，這點民進黨已經失去了民主的風範，呼籲珍惜得之不易的民主改革果實，堅持創黨初衷與核心價值。

另陳志成先前曾受訪，認為徵召方式不合情理和規範，他要參選到底，做一名「民意代表」拒當「黨意代表」。但地方指出，陳主要不滿去年議員選戰，民進黨徵召連淑慧選安樂區議員，陳認為分食到他的票，致使兩人都落敗，陳以52票之差淪為「落選頭」。

(中時 )