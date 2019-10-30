五股泰山輕軌延宕多年，新北市府今年5月再度送交通部審議以來，地方正反意見持續紛擾，新北市第一選區立委參選人洪孟楷建議，政府應以實際的評估數據說服民眾「為何輕軌非做不可」，重新檢討輕軌機廠的設置位置，及行駛路線帶來的效益。

立法院交通委員會今天由召集委員童惠珍安排至泰山舉辦「五股泰山輕軌研究說明座談會」，多位當地議員、里長、機關團體代表等都出席。

洪孟楷現場針對五泰輕軌規畫提出建議，他質疑，簡報並沒有效益評估資料，僅以文字敘述對地方有幫助，對於高達220億的工程而言，未免太過簡單，希望政府部門能以實際的評估數據，說服民眾為何輕軌非做不可？而完工後又能對於地方有何幫助？

此外，洪孟楷也說，泰山鄉親很關心機廠設置位置，請業務單位再重新檢討規畫，不要有任何預設立場，尋求是否有更合適的地方，如機廠位置能調整，泰山區段是否應重新設計成高架路線？讓原本交通流量大的平面車輛與輕軌不爭道。

洪孟楷強調，在施作前一定要與民眾充分溝通，掌握地方需求後，才能夠事半功倍，也達到中央地方雙贏局面。

(中時 )