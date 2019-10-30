搶搭1111購物節商機，台中OUTLET日曜天地號召國際知名設計師品牌，11月1日至25日，獨家推出名牌樣版衣全面下殺1折起！超過20大名牌女裝、2000件樣衣絕品獨賣，最低下殺590元，首日跨界邀請10位知名網紅共襄盛舉，預料將掀起一陣搶購熱潮。

日曜天地設計師名牌樣版衣全面下殺1折起，主打品牌有中部獨家的ARMANI OUTLET、HUANG SHU CHI(黃淑琦)、DOUCHANGLEE YUN(竇騰璜)、TOP-DO、La Feta、ICB等設計師服飾樣版衣。

其中，詢問度最高的黃淑琦-星星洋裝，原價16,800元，折扣後3,360元，現省逾萬元；同期ICB、23區、Miss Sixty、Tokyo Plaza、SILVIAN HEACH、Ginkoo、JNBY、BENETTON、SISLEY、MOORIS 等20大女裝品牌最低590元起，眾多品牌超值優惠，無論是上班族必備的正裝或是都會男女喜愛之時尚服飾，都是強力促銷商品！

繼知名設計師品牌黃淑琦、竇騰璜獨家進駐日曜天地OUTLET，來自義大利的國際知名品牌Armani OUTLET也於中部獨家登場，店內服飾全面3折起，包括商務風格的Armani Collezioni、具有年輕化都會風格的A|X Armani Exchange、EA7和結合休閒及運動元素的Armani Jeans，品項從T-shirt、秋冬帽T、夾克外套、襯衫、西裝等，皆在Armani OUTLET有最完整的陳列，用最平易近人的價格買到國際品牌單品。

(工商 )