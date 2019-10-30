天王周杰倫（周董）最新巡演「嘉年華」正如火如荼展開，上一套「地表最強」演唱會DVD也即將在11月1日推出，歷經3年時間巡迴亞洲、澳洲、美洲，更首度到達歐洲演唱，全球巡迴共計120場，累計300萬人次的現場觀看人數，也刷新周杰倫出道以來，世界巡迴演唱會最多場次、最多現場觀看人次的紀錄，在英國溫布利體育館的票房完售速度更超越所有在此開唱的國際巨星，果真為「地表最強」。

周杰倫將推出「地表最強」演唱會DVD，華麗道具如齒輪鋼琴讓人看了目不轉睛。（杰威爾提供）

周杰倫「地表最強」世界巡迴演唱會中，〈特大號鞋子〉身穿MOSCHINO為他量身特製的服裝。（杰威爾提供）

「地表最強」演唱會從2016年6月自上海起跑，到2019年5月巴黎圓滿落幕，演出成本從1.6億不斷追加到1.8億，運用高科技呈現、高成本投入，帶領大家進行一場太空中的音樂漫遊，也帶領粉絲進入海底世界，和美人魚相遇，上山下海建構無所不能的4D空間，運用上千片移動式的LED表現多層次的舞台設計，像是「酷炫科技太空」、「中古世紀吸血鬼森林」、「神秘浪漫深海」、「復古魔幻百老匯」、「古埃及華麗嘻哈時空」等，給予歌迷最新的視覺震撼。

周杰倫「地表最強」演唱會中，華麗道具如齒輪鋼琴讓人看了目不轉睛。（杰威爾提供）

周杰倫「地表最強」全球巡迴共計120場，累計300萬人次的現場觀看人數，也刷新他出道以來，世界巡演最多場次、最多現場觀看人次的紀錄。（杰威爾提供）

此外更完美融合視頻的「真實」、場景的「華麗」、道具場面的「誇張」，以高規格影音將演唱會現場完整拍攝錄影，在巡演結束後耗時數月精心後製，收錄25首精選曲目，推出DVD及藍光兩版，產品視覺設計延續演唱會的太空科技感，DVD版採用酷炫的「太空銀」特製鐵盒包裝，藍光版採用神秘的「宇宙黑」特製鐵盒包裝，宛如時空膠囊般，希望讓歌迷珍藏「地表最強」演唱會這一晚目不暇給、精彩絕倫的魔幻時刻。

(中時 )