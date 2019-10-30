針對昨天民進黨團以強行表決方式，將中共代理人修法相關提案付委完成一讀，親民黨團提出強烈譴責，將相關修法提案斥為「民主送終條例」，並表示未來只要「民主送終條例」相關法案有任何推動進展，暴露民進黨又想挾多數暴力，強推法案的企圖，在野黨也沒有配合演出的必要，親民黨團將立即退出所有朝野協商。

親民黨團指出，不論是九月份陸委會、海基會多次與台商會談時，請台商「放心、放心、再放心」，以及民進黨團幹部公開或私下多次表達「不急推」中共代理人法案，均讓外界認為民進黨準備暫緩推動修法。未料一個月後，為刺激選舉可以隨意撕毀承諾，讓上百萬在大陸工作的台商，再度開始心生恐懼。

親民黨團強調，在今年七月份立法院臨時會中，民進黨已修正包括「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」，不但將大陸、港澳地區納入洩密罪及外患罪的範圍之內，更加重相關罰則。因此，法律已對維護國家安全相關問題有所規範。

親民黨團再次強調，早在七月份，親民黨就已提醒民進黨政府，「中共代理人法」修法其實就是一套「民主送終條例」。因為只要政府懷疑為中共代理人者，就可以通知到場說明，這對人權有何保障？影響最嚴重者，莫過於在大陸工作的上百萬台商，他們在當地討生活，難免與對岸人士打交道，一旦該法三讀通過，台商豈不心生恐懼，人人自危？！

(中時 )