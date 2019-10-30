新銳男演員古貿瑜，投資北市「比妳美醫美診所」並擔任診所副院長，周姓小模去年在診所瘦身引流手術後身體不適，發生醫療糾紛，狀告古男及「動刀醫師」兼診所負責人劉恬嘉，檢方查出，劉女沒有醫師執照是密醫，案經台北地方法院審結，今(30)日依違反醫師法判決劉女有期徒刑1年、同案被吿醫師顏乾輝判刑6月，可易科罰金，併科罰金50萬元；古男則依違反醫師法幫助犯判刑4月，可易科罰金。

28歲古貿瑜曾是健身教練兼廣告模特兒，去年加入民視旗下的鳳凰藝能，演出號稱台版「太陽的後裔」的國軍劇「最好的選擇」，他將擔任健身教練、模特兒所存的積蓄全投入醫美診所，成為股東之一。讀過醫學系，但無醫師執照的劉恬嘉，她的母親是曾號稱「黑道急救站」的慶生醫院負責人劉桂花。

本案起因周姓小模指控，她為了想瘦大腿和臀部到比妳美診所求診，因不希望由男醫師操刀，便協調由劉恬嘉負責瘦身引流手術，不料術後身體不適，怒告古、劉涉嫌業務過失傷害等罪。

檢方偵查發現，該診所名義負責人高齡90幾歲，前身是「傳醫診所」，由慶生醫院前院長陳良善經營，2014年交給劉女接手，劉女則向他人借牌經營。

(中時 )