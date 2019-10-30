馮紹峰、趙麗穎去年10月閃婚，今年3月生下寶貝兒子，最近馮紹峰上實境節目，被要求親手做個麥田圈，有子萬事足的他立刻想到了兒子，脫口說想用麥子拚個中文字「想」，因為他兒子的小名就叫想想，下秒他才驚覺自己口快爆了兒子隱私，回頭趕快打給趙麗穎，先問老婆大人是否同意：「能說嗎？」

馮紹峰最近參加節目《奇遇人生》，聊到家人，他分享兒子現在是他人生最重要的依靠，有時拍戲工作回家不愉快窩在角落哭，趙麗穎在一旁靜靜陪他哭完，接著要他「去看看兒子吧」，他笑說果真一看到兒子什麼煩惱都沒了，他也說自己本來是十分重視隱私的人，卻在節目中不小心說出兒子小名，「我也不知道為什麼我就說了，後來我還膽戰心驚，回頭給我老婆打了電話，說『能說嗎我說了』」。

談到趙麗穎生產那天，馮紹峰坦言那一刻十分焦慮，第一眼見到兒子，馮紹峰還來不及細看兒子，便拿出手機先把兒子的臉拍起來，笑說特別怕醫院弄錯，所以要先拍起來，回頭才可以比對有沒有抱錯小孩，但後來他又補了一句：「我知道我只是過於擔心了，人家醫院怎麼會搞錯呢？對吧」。

(中時電子報)