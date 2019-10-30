熊貓外送員竄出嚇到轎車，車主大喊：找死啊，警方呼籲要遵守交通規則。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

差點釀禍！蘆竹區中正北路與蘆竹街口29日下午，1輛熊貓外送員騎乘機車，差點與對向迎面而來的小客車發生碰撞，影片僅見轎車車主嚇到大喊「找死啊」，不過蘆竹警方表示，由於拍攝角度，難以認定機車是否有闖紅燈，目前警方尚未接到報案。

熊貓外送員竄出嚇到轎車 車主大喊：找死啊

民眾在臉書社團「桃園人‧桃園事‧生活‧分享‧靠北討論區」上傳影片，只見原本行車在捷運綠線圍籬的車輛，突然被竄出的外送員摩托車嚇到，大喊「找死啊」。

PO文者說，「我知道你們在外面風吹日曬雨淋很辛苦，但錢不是這樣賺的啊，我速度如果再快個10公里，你就沒機會跟我說歹勢了…..」。

蘆竹分局交通分隊長黃仁廷表示，外送員所騎乘之重機車於29日16時53分，行經桃園市蘆竹區中正北路與蘆竹街口，差點與對向迎面而來的小客車發生碰撞，由於影片拍攝角度，未見該重機車完整行向，因此不宜遽然認定重機車有闖越路口紅燈行為，至於兩車有無發生直接碰撞，難自影片中判斷。

目前分局尚未接獲類似報案，呼籲行經路口請遵守交通法令規定，切勿因一時搶快，而造成難以挽回的悲劇。

(中時 )