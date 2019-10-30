前北市大同警分局行政組巡官李原銘，在2017年3月、8月間，虛報超勤時數詐取2876元，檢方依利用職務機會詐取財物，判處有期徒刑1年10元，緩刑3年，褫奪公權1年，可上訴。

中央警察大學畢業的李男，現在已經遭警局停職，2016年11月開始在大同警分局擔任巡官，依勤務表排定要到派出所查勤，但他卻留在辦公室內辦理業務，沒有出門，檢察官傳喚當天派出所值班員警，確定沒看過李巡官進入所內查勤。

李浮報超勤加班費9小時，共計2876元，事發後，他主動繳回所以加班費1萬5636元，符合貪汙治罪條例中的自白且繳回犯罪所得予以減刑。

但法官認為，李擔任警職，對於請領加班費規定沒有不知道的理由，竟忘卻其身分職責，無視法律之嚴厲禁制，利用職務機會詐取財物，損害政府機關之廉潔，雖詐得之款項非鉅，仍相當程度破壞官箴，亦影響人民對公權力信賴，不宜以情輕法重再次減刑。

衡量李犯後主動向服務單位致歉，態度甚佳，現已停職沒有收入，判決有徒刑1年10月，緩刑3年。

(中時 )