外埔區山美路嚴重龜裂及擋土牆傾斜，市議員吳敏濟（右）召集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔區山美路緊臨海線鐵道，附近有數百戶住家及三清總道院，每天上百輛遊覽車進出，造成道路裂縫塌陷30餘公尺，擋土牆傾斜範圍長達80公尺，危及用路人安全；市議員吳敏濟30日召集相關單位會勘，外埔區公所表示，目前已在規畫設計中，預計年底前可施工。

當地水美里長陳俊樑指出，7、8月連續強降雨後產生裂縫，居民擔心擋土牆崩塌，尤其公車站牌就在這裡，萬一災害突然發生，連人帶車往翻覆至下方鐵路，後果不堪設想。

吳敏濟表示，山美路附近有數百戶住家及三清總道院，每天上百輛遊覽車進出，對臨近公車站牌彎道形成極大剪力，重車長期碾壓及強降雨侵襲下，路側近鐵路擋土牆、電線桿已傾斜裂損，路面更出現長達30餘公尺裂縫，嚴重威脅行車安全。

建設局養工處指出，修復方式為在路側打鋼軌樁，拆除既有擋土牆重建以及路面挖開重鋪；區公所表示，市府已批准373萬元修復經費，目前已在規畫設計中，預計年底前施工，最快明年初完工；吳敏濟則建議既有公車站牌暫時遷移，待完工後再復原。

(中時 )