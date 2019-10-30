竹東市場的阿娟姊（左）向客委會主委李永得（右二）縣長楊文科（右三）介紹鹹菜料理（羅浚濱攝）

客委會舉辨的「浪漫台三線藝術季」竹縣部分，30日由客委會主委李永得、縣長楊文科等人在新瓦屋舉行啟動儀式，即日起至12月15日有竹東「浪漫好時.好食市場派對」、關西「鼓動茶香在關西」、峨眉「慢漫生活節」3個系列精彩活動，邀民眾走訪小鎮的魅力，體驗道地客家文化。

「這是橫跨最多縣市，長度最長、觸及鄉鎮最多的藝術季!」李永得說，浪漫台三線藝術季目的在打造台灣一場文藝復興運動，補助新竹縣2千萬元舉辦這3項系列活動，邀請外國與在地藝術家合作創新，讓客家文化更多元豐富。

楊文科表示，台三線藝術季新竹縣有5個策展區、6場活動，超過40位國內外知名藝術家投入創作，陸續在竹東、關西、峨眉有精采活動，歡迎大家來體驗客家藝術饗宴。

首先將在全台最大客家傳統市場的竹東市場，舉辦「浪漫好時.好食市場派對」展覽，在11月每周星期二、六推出市場暢遊及創意客家美食餐桌旅行活動，體驗最道地的客家魅力。

11月30日至12月1日在關西東安古橋上舉辦「鼓動茶香在關西」藝文展演，打造水上舞台及觀眾席，讓民眾近距離觀賞國際級藝術家與團隊展演，並有產業手感精緻小旅行。

11月16、17日峨眉鄉舉辦「慢漫生活節」，以「很慢，很浪漫」為主題，有7件裝置藝術作品，代表峨眉慢活、秘境風格，另連兩日音樂演出及藝術市集。

活動及報名資訊，請搜尋「鼓動茶香在關西」、「新竹縣ing」、「竹縣好好玩」、「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁。

(中時 )