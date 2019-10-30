國慶連續假期接連發生2起食物外送員車禍致死案件，勞動部職安署隨即啟動針對11家外送平台業者展開為期2周的「食物外送平台」專案檢查，依遭抽查的食物外送員推斷包括UberEATS、foodpanda等5家食物外送平台與外送員屬僱傭關係，將請地方政府依勞工名卡未置備、出勤紀錄未置備等開罰。

據勞動部掌握，foodpanda有約2萬名外送員、UberEATS有1萬6千名外送員，占總體食物外送員人數45129人比例超過一半。據勞檢結果發現，11家業者中有2家確認已經歇業，其中6家業者抽查個案認定與其外送員有5家為僱傭關係、1家為非僱傭關係；另外3家業者沒有自有外送員而是委由貨運公司外送，其中1家為僱傭關係、2家非屬僱傭關係。

北區職安中心主任朱金龍表示，每家平台業者至少抽取5名外送員，再推斷其餘外送員情況，查看契約、外送員作業型態及時間受規範等，親自履行必要性、懲處規範等，也會再訪談外送員實際作業情形。他說，5家遭認定為僱傭關係事實包括規範外送員應親自履行外送作業、外送員行為完全受到平台指揮監督、棄單需受平台規範的懲處或扣點機制、外送員納入平台業者的生產組織體系。

朱金龍舉例，遭認定為僱傭關係的公司包括要求外送員要在App登錄並回報，遇到阻礙時外送員應立即回報，公司也透過App全程監控，而如打翻食物等外情況，則是由平台業者賠償，與承攬關係不符合。

朱金龍說明，遭認定為僱傭關係的6家業者違法樣態包括勞工名卡未置備、勞工出勤紀錄未置備、工作規則未核備、未舉辦勞資會議、未投保勞工保險、未提繳勞工退休金等樣態，後續將請地方政府勞工主管局處與勞保局裁罰。

而未被認定為僱傭關係的戶戶送，朱金龍說，檢視戶戶送文件後，發現戶戶送與外送員從屬性上較薄弱，約束性較其他的平台來得小，如未限制不得在其他平台接單等。

職安署署長鄒子廉指出，因為所有外送員有45129人，不可能一一檢視所有外送員的合約，因此用抽查的方式再推斷平台與外送員為承攬或僱傭等，公司可以再提起行政救濟。

(中時 )