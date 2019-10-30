先前才有菲律賓女子為躲機場行李超重，2.5公斤的衣服全部穿上身，最後成功躲掉航空公司行李超重費用，不過現在躲行李超重術已出現更神招，一名身材纖細的澳洲女子竟把衣服全往肚子裡塞，假扮成孕婦，可惜在登機前最後一刻被眼尖的空服員識破。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲女記者安德魯斯（Rebecca Andrews）日前搭乘國內線廉航班機時，為躲避60美元（約新台幣1,800元）的行李超重費用，突發奇想，利用自己纖細的身材，假扮成大腹便便的孕婦。她將行李箱裝不下的衣物、充電線全部塞進彈性奇佳的連身褲裡，看起來還真像懷孕5個月孕婦。

她成功躲過機場安檢，登機前夕又靈光乍現，想到可以將筆電塞進衣服後背，再套上層層衣物掩蓋，沒想到在登機最後一刻反遭空服員識破，原來她的筆電不小心冒了出來。安德魯斯最終仍躲不過60美元行李加購價。

安德魯斯受訪時表示被識破不覺得尷尬，反而覺得自己是個壞蛋，「一個懷孕的超辣壞蛋。」

其實這也不是她第一次為了躲避行李超重費用出奇招，她過去已經試過穿兩三層衣服闖關，當然也假扮過幾次孕婦，只是前幾次沒有偷塞筆電。她事後將自己裝扮孕婦的技巧拍成影片，公開在個人Instagram上和其他有相同困擾的人分享。

(中時電子報)