基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導。（吳康瑋攝）

基隆的母親宋瑋莉30日至七堵區參與「反賄選斷黑金杜絕賄選全面動起來」與幼兒園共同舉辦的萬聖節活動，現場與百位市民朋友一起玩活動促宣導，宋瑋莉指出，希望透過這場活動，讓現場參與的幼兒園童們可以從小就深植良好的全民素養。

宋瑋莉在台上問小朋友們「認不認識她？」有很多小朋友對議長奶奶這個稱呼並不陌生，因為過去擔任議長期間與基隆市各幼兒園所舉辦的活動毫無缺席，因此孩子們對她毫不陌生，更得到孩子的熱烈支持。

搭到最近的環保議題熱潮，宋瑋莉也表示，希望孩子們與家長可以攜手做好垃圾不落地、學習良好的環境保育能力，更可以讓在地的基隆環境變得更好，她說，在自己積極走訪各地的同時，也看到了基隆環境的進步，更提起過去當議長的期間，極力打拼環境保護的情形。

宋瑋莉提到，先前基隆也曾有電廠跳機導致冒出大量黑煙，更造成民眾大舉抗議，更是她親自出馬去協調了解，她說，孩子的養成教育以及禮貌禮節都是非常重要的，所以我們愛護地球、愛我們基隆，都應該養成不要亂丟垃圾、把環保做好，平日對師長要有禮貌、養成好習慣，這樣全體市民才能共同過一個舒適的萬聖節。她現場也特別變裝戴上應景的南瓜萬聖帽子，與現場的小朋友們一下子就打成一片，現場孩子們有的扮成綠巨人浩克、紅心皇后，更有一顆大南瓜裝的小朋友們，成為孩子們的焦點。

她也感謝萬聖節前夕基隆市警局第三分局以及我們楊秀玉議員、幼兒園這般用心，讓孩子除了享受萬聖節即將到來的活動，也讓市民家長們體會到「愛與友善的城市」是需要共同努力與創造的。

(中時 )