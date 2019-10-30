以曾男、盧男為首的不法集團，3年來虛設7家加水站人頭公司，每期向國稅局購買上百萬張空白發票，再依開獎號碼開立沒有交易事實的不實發票詐領獎金。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化提供）

檢查搜索時發現公司裡面堆放數百箱尚未開立的9、10月空白發票。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化提供）

檢查搜索時發現公司裡面堆放數百箱尚未開立的9、10月空白發票。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化提供）

彰化縣34歲曾男、33歲盧男兩人共謀，涉嫌虛設7家加水站公司行號，3年來買進數千萬張空白發票，再依統一發票中獎號碼開立不實發票，四處兌領獎金，總計已兌領59203張發票、詐領金額高達1596萬5800元；檢警29日搜索後傳訊主嫌與成員共12人，訊後依違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押禁見2主嫌，彰化地院上午開庭，盧男准押、裁定曾男10萬元交保；另10名成員則諭知各以2萬元至10萬元不等交保。

財政部中區國稅局表示，年中接獲超商店員反映，常有特定人不定時持多張中獎發票前來兌獎，初步檢視發現領獎發票均來自某家以自動販賣機經營加水站公司所開立，單張發票申報銷售額僅1至3元不等，驚覺有異。

國稅局進一步透過「國稅管理運用稅務系統」大數據全面分析，發現共有7家公司行號出現類似異常情事，懷疑是罕見的詐騙集團手法，主動通報彰檢「租稅犯罪查緝平台」聯合偵查，果然一舉破獲破獲不法集團；這也是中區國稅局繼去年與檢警合作查獲以載具儲存大量小額「雲端發票」詐領統一發票中獎獎金，再度攜手查辦不法。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成說明集團犯案手法，先虛設7家加水站人頭公司，購買數百萬張發票，再於每期統一發票開獎後，開立每張1元至50元、吳交易事實的發票，交由集團成員分散兌領，每兌換1張發票可分得40元佣金，還有車手安排領獎路線，犯罪手法、分工十分縝密。

葉建成指出，不法集團虛設公司大量開立不實小額發票詐領獎金，為查出實證，國稅局動用上百人次以人工比對方式，仔細比對出異常提領發票，中獎金額從200元至20萬元不等。

根據國稅局提供資料分析，這集團光今年7、8月，就大手筆花費24萬4800元，向國稅局購入170萬張空白發票，加上每個加水站5％營業稅1萬元，總成本約30萬餘元，就詐領220萬元統一發票獎金，獲利驚人。

葉建成說，該集團在今年9、10月又買進200萬張空白發票，所幸及時被查獲，否則將嚴重侵蝕國庫，也破壞兌獎公平性。

檢方指出，全案指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組，昨天由主任檢察官吳宇軒、檢察官余建國與戴連宏等人率隊，指揮彰化縣刑大科偵隊、彰化、和美與員林分局，會同國稅局兵分多路，搜索7家人頭公司和11個嫌犯住處，當場並扣得發票打印機、不實開立發票及800多箱空白發票；將與國稅局合作積極清查犯罪人不法所得流向，並予以扣押，以追回遭詐領之獎金。

(中時 )