「新北市108年度社會福利暨綜合類志願服務獎勵表揚」今天在市府6樓大禮堂舉行。（譚宇哲攝）

高齡90歲的黃寶珠退而不休，每周從北市大直住處來回奔波約30公里，到新北市新莊區的台灣盲人重建院擔任志工，至今服務8年，不僅熱心奉獻，期間更主動協助募集20台冷氣及1台7人座汽車致贈視障朋友，30日獲新北市府頒發「福心獎」表揚。

「新北市108年度社會福利暨綜合類志願服務獎勵表揚」今天在市府6樓大禮堂舉行，由新北市社會局副局長許秀能頒發社福領域「福心獎」及「長益志工獎」共64個獎項。

其中，獲頒福心獎的黃寶珠是得獎者中最高齡的志工，高齡90歲的她在台灣盲人重建院服務視障朋友8年，秉持「活到老、服務到老」的精神，期間更熱心募集20台冷氣機及1台7人座汽車致贈視障朋友，她說，只要活著，就要動，就要做對社會有貢獻的事。

獲頒長益志工獎的78歲楊國錫退休後投入新北市永和區公所志工服務，平時面對需要關懷的身障長者總是主動、細心，只要發現社會上有些未達送餐要件的個案仍需要被服務，便主動通報公所，也讓公所為此新增「類個案」送餐服務對象，造福更多人。

另位福心獎得主徐碧珠說，雖擔任志工總有「好心給雷親」的無力感，但總是有正面能量支持她，讓她決定把對的事繼續做下去。

許秀能表示，新北市共有13萬4000多名志工，從事社會福利服務的志工約4萬6000人，高達全市志工人數三分之一，做志工不僅充實退休生活，還能減緩老化，今年得獎者不少高齡者或夫妻檔，感謝志工朋友們不遺餘力地投入服務。

(中時 )