有耳鳴困擾的人，除了影響情緒及睡眠品質，千萬別輕忽背後可能隱藏的問題！一名40多歲的男子耳鳴將近兩個月，本以為過幾天就會自動消失，沒想到就醫檢查竟發現罹患腦瘤。醫師表示，耳鳴通常是身體的某個部位在求救，3種疾病徵兆不應忽視，拖著不管，恐導致耳中風、鼻咽癌，甚至腦瘤。

《常春月刊》報導，振興醫院耳鼻喉部暨聽覺醫學中心主任力博宏指出，耳鳴可分為「主觀性」和「客觀性」兩大類，其中主觀性占95%，大部分來門診求助的案例都屬這一類，病患整天都聽到耳朵在叫，但用儀器卻測不出聲音，大多與聽力受損有關；至於「客觀性耳鳴」，最常見的就是血管脈動性耳鳴，因貼近耳膜的頸動脈球震動，而聽到嗡嗡聲。

力博宏表示，耳鳴產生的背後，大致可歸為下列三大疾病徵兆：

1、鼻咽癌或聽神經瘤(腦瘤)：通常是單側耳鳴

2、眩暈症：是最常見的症狀之一

3、突發性聽力受損：俗稱的耳中風

力博宏說，造成耳鳴的原因除了最普遍的聽力損失，其他還包括睡眠不足、胃食道逆流，或是一些耳毒性藥品，例如水楊酸類、氨基甙類抗生素等，甚至日常飲食、喝咖啡等，都有可能讓耳鳴更嚴重。一旦出現耳鳴症狀，最好就醫檢查，找出耳鳴產生的病因，才能對症下藥。

(中時電子報)