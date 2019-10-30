本周公布的羽球最新世界排名，戴資穎從世界第1退居到第2，新科世界球后是日本選手奧原希望，不過她因為自己本季還沒有冠軍進帳，對於這個位子的喜悅並沒有太多。

24歲的奧原希望是2016里約奧運銅牌、2017年世錦賽冠軍，今年世界排名一直維持在前五，本周從世界第3直升世界第1，為個人生涯首度登頂，也是繼同胞山口茜之後第2位日本籍世界球后。

結束歐洲賽程回到日本的奧原希望，在成田機場接受當地媒體訪問時說：「蠻意外的，也很開心，畢竟這是我打羽球的目標之一。但我對於自己今年還沒有拿到冠軍就登上世界第1，不會因為這個成就過於喜悅。」

奧原希望今年球季已經在新加坡公開賽、澳洲公開賽、日本公開賽、世界錦標賽及丹麥公開賽5度打進決賽卻屈居亞軍，希望能在本季剩下的4場比賽突破冠軍荒，她透過推特表示：「成為了世界第1！這是我一直放在心裡的目標，很開心達成了，然而我對於自己沒能拿到冠軍就獲得世界第1感到難過跟不滿意，我想成為更強壯的選手，繼續追求更多目標！今年還剩4站比賽，不要忘了挑戰的勇氣以及享受羽球！」

(中時電子報)