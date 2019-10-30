三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，冷血殺人的凶手沈文賓從一審到更四審都遭判死，目前最高法院審理中；高院今提訊他進行延押訊問，沈文賓說「我知道錯了，希望以後下工廠可以彌補死者家屬」。

2012年12月10日沈文賓夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走可能知道妻子下落的檳榔攤老板潘孟瑤及其友人呂俊偉，他殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍，一審到高院更三審均判他死刑。

去年底最高法院開庭時，檢方痛斥沈男犯行殘忍，讓死者家屬「淚 已乾、夜不能眠」應判死；沈的律師辯稱，沈男不小心殺死2名被害人後，緊急送往醫院想要救治，並非最嚴重的犯行，沈遭收押在看守所後為死者立牌位，每天唸經迴向給死者，並非沒有悔意。

本月初高院更四審審結，仍認定沈文賓犯行重大判處死刑，至於沈文夏則改依幫助殺人判刑19年；高院今天代最高法院召開延押訊問，沈文賓似乎希望死刑被撤銷，連連向法官表示他知道錯了，想到監獄工廠工作贖罪。

(中時 )