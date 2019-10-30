中視花系列《太陽花》EP1。

說到台灣的戲劇，那就不能忘記中視經典「花系列」！在70、80年代，「花系列」戲劇間接反映出當時的社會，揭露家庭倫理道德、婆媳和外遇問題等，不僅是狗血劇先驅，「壞女人」一詞也是從劇中衍生出來的，甚至連現在的本土劇、韓劇或陸劇，都有「花系列」的影子，而它到底有多火紅？從1988年到2000年間，穩佔同時段收視冠軍，就可看出熱門程度，其中，《太陽花》播出後，收視居高不下，最高曾飆到45%，更從原本的13集，硬是一延再延播了40集，還掀起「太陽花現象」，也捧紅了劇中主角，多年過去，他們現在又過得如何呢？其中，張庭、王耀慶、李天柱甚至紅到對岸。

由王淑娟、李天柱、席曼寧、張庭、林煒、江宏恩、梁家榕、王耀慶等主演的《太陽花》，當時以精神疾病為議題，可說是一大突破，播出後收視居高不下，延長播放至40集，引發大街小巷、網路、媒體熱烈討論的「太陽花現象」，後來也多次重播，2010年更被大陸翻拍成《愛可以重來》，可見其影響力。

張庭和林瑞陽經營自創品牌，身家1500億。(圖／本報系資料照)

而張庭因為演「花系列」走紅，其中在《太陽花》飾演苦情長女角色，更是她演藝生涯代表作，之後她和曾有「台灣第一小生」封號的林瑞陽交往，卻因疑似介入林瑞陽婚姻，成為千夫所指的「小三」，重創演藝事業，2010年她和林瑞陽結婚後，就淡出演藝圈到大陸發展，靠著經營自創品牌，累積驚人財富，外傳身家高達1500億，她還曾自豪「家裡都是錢」，光繳稅就要96億，豪奢程度驚人。

同樣因為在《太陽花》中一人分飾兩角爆紅的王耀慶，10年前到大陸發展身價翻倍，雖然已不是當紅小生，但卻因為精湛演技，建立好口碑，更有「千面型男」稱號，因為他常飾演成功的社會菁英，因此只要想到「金領階級」角色，就會想到他，儼然成為職場男神，因此戲約不斷，身價也水漲船高，據悉，他現接一部戲，片酬可達人民幣3千至5千萬元（約新台幣1.2億至2.1億元）。

王耀慶和李天柱都靠演技紅到對岸。(圖／本報系資料照)

另外，靠著「花系列」走紅，成為1990年代一線小生的李天柱，同樣也到大陸改變人生，他演完「花系列」後，卻突然沒戲演，加上經商又失敗，生活困頓還要朋友協助，直到演活了《後宮甄嬛傳》的太監蘇培盛一角，硬是把小角色演成經典，用演技證明自己，讓她事業再創高峰。

中視開播50年來，創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，《中時電子報》自10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

(中時電子報)