台北市長柯文哲組成的台灣民眾黨30日舉行記者會宣布，正式黨員已突破6000人，其中84.89％黨員未滿45歲，83.7％學歷在大專院校以上，更有38.66％的黨員位在雙北市，黨員數量已經超越時代力量2000多名黨員。民眾黨也表示，11月2日會公布包含海選及自提的不分區立委名單。

由於民眾黨員已超過時力，是否正在稀釋時力？民眾黨發言人陳思宇表示，民眾黨是開放有黨籍人士加入的柔性政黨，申請入黨的時力黨員沒有比較多，黨也沒有排斥，並不會去鼓吹哪個政黨來入黨。至於會不會延攬時力立委黃國昌入不分區？陳僅說，議題上都可合作。

陳思宇表示，自8月6日創黨時共有111名創黨黨員，截至本月24日止，共有7060人申請入黨，目前已逾6000人審核通過，成為正式黨員；年齡以45歲以下為主，占8成；其中59.7％有大專院校學歷、21.7％碩士、2.3％博士；至於男女比例則未統計。

陳思宇說，以戶籍地分析，黨員多來自北市及新北市，分別為19.32％及19.34％，接下來4名依序為台中市11.16％、桃園市8.99％、高雄市8.73％、台南市6.77％，顯見柯文哲於首都的執政成績廣泛獲得雙北地區認同，並外溢至全台縣市，並非過不了濁水溪。

陳思宇指出，95.07％的黨員是首次入黨，4.93％的具有黨籍，而具有黨籍的黨員中又有95％是泛藍、泛綠背景，且比例各半，本來外界會認為大多吸取泛綠選民，其實不然。

民眾黨祕書長張哲揚說明，未審核通過的黨員都是因為漏填手機或電子信箱，另外因為民眾黨可直接網路申請入黨，導致許多長輩不會使用網路，因此在柯文哲主席下鄉時，黨會拿看板協助長輩用手機掃QRcode入黨。

張哲揚表示，8月6日創黨後是以紙本入黨，9月中起開放網站入黨後，有出現高峰入黨潮，一度導致網站當機要檢修；另外也沒有設限預期達標的人數，就是「韓信點兵、多多益善」。

陳思宇也說，黨員分布除了柯主席執政的本命區外，更產生外溢效應，預計從新北到台中將是民眾黨搶攤的重點區域，未提名區域立委的地方，也會安排主席下鄉宣傳理念。

(中時 )