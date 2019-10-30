基隆市觀光行銷活動大獲好評，成功吸引許多路過民眾駐足。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆美景與台灣原住民精彩舞蹈驚豔全場，吸引遊客目光。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

日本規模最大、最具代表性的「2019 JATA國際旅展」今年首度在大阪舉辦，基隆市府參展宣傳基隆與大阪間台日首條航路百年淵源，並展出已故導演齊柏林「看見基隆」之美空照圖，以及飛天掃帚、彩色屋等景點，成功吸引展場民眾熱詢。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，日本與基隆之間的連結相當緊密，基隆港為台灣門戶，也是國際郵輪最重要的口岸，123年由大阪商船開設基隆、神戶線航路，為台日航線的蒿矢，當時從大阪搭船來台旅客，最先看見美麗山海城市就是基隆。

這次交通部觀光局組團邀請各縣市政府及旅館、民宿、休閒農場、遊樂區、縣市地區觀光等公協會參加「2019 JATA國際旅展」，基隆市府團隊全程參與旅展行銷推廣，還特地展出珍藏多年，當時尚未拍攝「看見台灣」紀錄片的齊柏林所拍攝空拍照。

包括郵輪、海港大樓、潮境公園、正濱漁港及基隆嶼等特色意象，讓現場的日本民眾一眼即能認出基隆，更吸引太平洋維納斯號包船業者「日本クルーズ客船株式会社」等知名郵輪旅遊業者洽詢、規畫年底及明年6月郵輪到訪基隆行程。

曾姿雯表示，基隆擁有北臺灣最美的山海景色，以及日本遊客喜愛的歷史人文景，從「灣生」記憶裡的觀佛手洞、仙洞巖、白米甕砲台，以及正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠等觀光新亮點，透過多元旅遊元素，讓國際旅客看見不一樣的基隆。

(中時 )