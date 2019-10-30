苗栗縣副縣長鄧桂菊親自上陣演出開箱文，全力推銷南江社區的優良農產蔬果。〔謝明俊攝〕

苗栗南庄鄉南江休閒農業園區推開箱文

苗栗南庄鄉南江休閒農業園區推開箱文

秋節來臨，正是苗栗南庄鄉南江休閒農業區各式當季農產品盛產時節，為了讓更多遊客知道南江的美景、美食，南江休閒農業園區30日上午特別舉行「南江好食開香聞」活動，透過時下流行的開箱文活動，吸引遊客的目光，苗栗縣副縣長鄧桂菊親自上陣演出開箱文，全力推銷南江休閒農業園區好產品，讓更多遊客來南庄一遊。

受到國內景氣不佳以及軍公教警消退休金被砍影響，向來以國內觀光消費市場為主的南庄，在近3年以來，遊客量逐年遞減，平均減少的遊客量，估計有3到4成，在當地開設餐廳的南庄鄉代表會副主席莊新妹，就憂心的表示，她經營餐廳16年，今年營收竟然是賠錢，讓人擔心遊客持續下降，嚴重影響南庄觀光產業生存。

目前正值秋季來臨，最適合到南庄享受秋高氣爽的美麗山野景緻，南庄鄉南江休閒農業園區位在苗124線道上，沿線不僅有美麗的蓬萊溪以及大坪、二坪等山區漫遊景點，還有鱒魚、香菇、南瓜、芥菜、高麗菜、蘿蔔等當地節令蔬菜盛產，遊客來此可一方面觀賞美景，還可以將最純淨的蔬果食材，煮成「南江高冷野菜鍋物」，不僅可以現場享用，還可以帶回家與家人一同分享。

為了提振觀光人氣，南江休閒農業中心，30日上午在園區中心舉行「南江好食開香聞」活動，以現行流行的開箱文，來促銷當地農民辛苦種植的優良蔬果及農特產品，苗栗縣副縣長鄧桂菊親自上陣演出開箱文，全力來推銷南江社區的好山好水好美食。

苗栗縣副縣長鄧桂菊親自教導如何利用好食材煮出好吃的鍋物。〔謝明俊攝〕

苗栗縣副縣長鄧桂菊盛讚南庄紅妃木瓜，又大又好吃。〔謝明俊攝〕

(中時 )