愛玩客型男主持人jason親授滑雪3件事/截取自youtube

根據觀光局數據統計，去年(2018)10月份赴日的國人人數達38萬5,562人，穩穩領先韓國、泰國等地，可見日本的魅力真的很大！因為日本雪場通常在12月中開幕，所以進入11月，不少人開始規劃去日本滑雪，但對於雪場、裝備該怎麼選呢？讓愛玩客型男主持人Jason告訴你，現在還有滑雪免費講座，易遊網開放報名中。

滑雪老手Jason教你滑 傳授注意事項仔細看！

Jason特別針對滑雪初學者列出需要注意的3件事，分別是雪場、裝備、摔倒，以上都是在滑雪時一定要注意的事情，現在就來看看Jason怎麼說吧！

對於初學者來說，Jason推薦東北的滑雪場/截取自youtube

雪場要怎麼選擇？對於初學者、預算有限的人推薦日本東北的滑雪場，像是「安比高原滑雪場」就很適合闔家歡樂。「安比高原滑雪場」是全日本前3大滑雪場，雪場旁就是飯店，滑累了不需要舟車勞頓，只要走幾步就能回到飯店，又或是無法滑太久的長輩、小朋友想在飯店休息，如此距離不會相隔太遠。

滑雪裝備也是許多人苦惱的事情，首先絕對要具備安全帽，滑雪場有時會發生難以預測的事情，如此可以預防其他初學者的雪具撞到自己的頭；其他重要裝備，像是雪衣、雪褲、雪板、雪鞋、固定板這些裝備皆可在台灣或日本租借，對於不常滑雪的人來說，比較不會有太大的經濟負擔。

摔倒對於學習滑雪來說是必經之路/截取自youtube

Jason表示，許多人問他滑雪時要如何完全不會摔倒？答案是不可能！想要學會滑雪就要先學會怎麼摔，因此滑雪時護具一定要戴好。若摔倒了，身體放鬆就讓自己倒下去吧！滑雪有分單板及雙板，若是滑雙板的人跌倒了，記得要將手上的東西拋出去，避免雪杖或手持攝影機等之物撞到自己。

滑雪搭配行程不能少了泡湯、大啖美食！易遊網早鳥報名省很大

其實除了滑雪之外，泡湯也是必要行程之一，可以選擇露天的溫泉一面泡一面欣賞雪景，好不浪漫！除此之外，日本的美食也很讓人津津樂道，而且每座雪場都有很不錯的美食，不妨趁著這一趟將美食吃飽吃滿。

泡湯也是滑雪之旅必去的行程之一/截取自youtube

知名旅遊網站易遊網推出日本滑雪度假系列商品，精選日本5大人氣雪場，讓旅客體驗日本粉雪天堂的滑雪快感。「粉雪」指的就是日本的雪，這裡的冷氣團不會經過海域，因此雪的濕氣很低，宛如奶粉般細緻綿密，故有粉雪之稱！

為讓旅客享有更多的保障，易遊網滑雪營除了由中華民國滑雪協會認證的教練指導教學外，每團另會安排一位專業領隊隨行，教練可專注於滑雪教學，領隊則協助旅客行中需求，相較市場多數滑雪營由教練兼任領隊，易遊網提供更加倍完善的服務，照顧每位旅客的需求。

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(中時電子報)