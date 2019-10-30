李佳芬至中和宮廟參拜並幫邱烽堯站台，受到大批支持者歡迎。（王揚傑攝）

李佳芬至中和宮廟參拜並幫邱烽堯站台，受到大批支持者歡迎。（王揚傑攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬今（30）日二度到新北市為立委參選人站台，下午第二站先到中和福和宮、廣濟宮和土地宮廟參拜，沿途聚集大批支持者，手搖國旗高喊「佳芬姐加油！韓國瑜當選！」更有死忠女性支持者者大喊「佳芬姐，我愛妳！」

隨後李佳芬至中和市民活動中心為立委參選人邱烽堯站台，活動中心座無虛席，現場由文山伯擔任主持人，將氣氛炒熱至最高點。

李佳芬致詞時首先推崇邱烽堯，稱讚他是個老實、會做事人，拜託中和鄉親一定要把他送進立法院。李佳芬說，她常和韓國瑜說，當政治人物並不特別，就是腳踏實地，傾聽民意。

李佳芬表示，前段時間她到菲律賓、越南和華僑、台商見面，他們真的很愛國，餐會時都把國旗衣穿上，看了非常感動，他們說，雖然他們在國外事業有成，但不希望回頭看時，國家不見了。

李佳芬說，我們要讓老一輩的安養可以無憂無慮，中壯年可以在社會上佔有一席之地，讓年輕人在台灣有發展之外，更要勇敢的走向國際，讓生存空間擴大，所以這次非常重要的2020年1月11日中華民國保衛戰，懇請所有的父老兄弟姊妹再次支持國民黨。

最後現場播放韓國瑜競選影片「我現在要出征」，李佳芬在眾人在合唱簇擁下離開，趕往下一站。

(中時 )