曾經旅美大聯盟的投手王建民聽到12強賽中華隊年輕投手劉致榮退出中華隊，他第一時間的反應是，驚訝與可惜！

王建民沒想到這幾天與劉致榮一起練球，最後卻要退隊，他說，這幾天劉致榮投得好好的，看不出有什麼異狀，實在讓他有些驚訝，劉致榮還有請教他伸卡球的投法，他也教了如何握球與出手。

由於王建民認為參加中華隊為國爭光是一種榮譽，可以在台灣把最好的球技表現給國人看，因此，針對劉致榮意外退出中華隊，王建民表示，劉致榮退出中華隊真的很可惜。

(中時電子報)