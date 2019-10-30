劉致榮退出中華隊 王建民說話了 15:392019/10/30 中時電子報 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 與川崎宗則相見歡的王建民（左）驚訝劉致榮退出中華隊。（資料照片／鄧心瑜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾經旅美大聯盟的投手王建民聽到12強賽中華隊年輕投手劉致榮退出中華隊，他第一時間的反應是，驚訝與可惜！ 王建民沒想到這幾天與劉致榮一起練球，最後卻要退隊，他說，這幾天劉致榮投得好好的，看不出有什麼異狀，實在讓他有些驚訝，劉致榮還有請教他伸卡球的投法，他也教了如何握球與出手。 由於王建民認為參加中華隊為國爭光是一種榮譽，可以在台灣把最好的球技表現給國人看，因此，針對劉致榮意外退出中華隊，王建民表示，劉致榮退出中華隊真的很可惜。 (中時電子報) #中華隊 #劉致榮 #王建民 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》川崎宗則見到王建民 用中文喊：是傳奇！ 18:262019/10/28 體育 12強》林鋅杰苦惱球數受限 向王建民討教投球姿勢 19:152019/10/28 體育 12強》劉致榮飆157火球關門 中華隊敗在突破僵局 21:502019/10/28 體育 12強》遭劉致榮157火球三振 張志豪看好球速會更快 22:402019/10/28 體育 12強》打線欠缺臨門一腳 古巴戰勝亞錦中華隊 23:212019/10/28 體育 突破僵局摔大跤 中華隊吞敗 04:102019/10/29 運動天地 快搶票 12強中華隊3戰熱賣破5萬張 21:502019/10/29 體育 李盈南執教國家隊最終戰 中華力挫古巴 23:122019/10/29 體育 Home Run Taiwan 上線一周點閱破217萬 04:102019/10/30 財經焦點 中華隊搶進東奧 20億賭盤啟動 08:012019/10/30 體育 體育熱門新聞 香港站挑戰女單最多冠 戴資穎再碰天才少女？ - 體育 劉致榮退出中華隊 王建民說話了 - 體育 NBA》一眉哥打出代表作 湖人痛宰灰熊 - 體育 退隊心情複雜 劉致榮：肌腱快發炎了 - 體育 MLB》不准學恰恰？太空人教頭罵球員拎棒跑壘 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。