農委會主委陳吉仲日前釋出利多，表示明年將推出直接對農民的環境基本給付，預計每公頃補助1萬元，而農糧署副署長莊老達今天指出，目前提案已送至行政院，順利的話明年第一期即可實施。

莊老達表示，未來凡特定農業區、一般農業區的農牧用地的實耕者皆可申請環境基本給付，全台灣大約有32公頃的農地適用，因此總預算至少超過32億元。

莊老達指出，若明年行政院正式通過，原有的對地環境綠色給付仍然適用，以稻農為例，未來每公頃至少能申請2萬元的補助。

目前國內的稻米收購採繳交公糧、申報直接給付雙軌制，但究竟何種方案對農民較有利？若以農糧署公告的公糧收購價格，並以北部一期每公頃大約6千公斤的收穫來算，公糧收購的部分約可獲10萬3100元的收入，其餘剩穀若賣給糧商，約為2萬6千元，總計就是12萬9100元

但若稻農採用申報給付制度，將全數收穫賣給糧商，以每公斤20元價格來看，6千公斤約可獲得12萬元，再加上申報給付的1萬元補助，就高於採取公糧收購的所得。

因此農糧署有信心，待明年推出環境基本給付後，將可提高稻農收入，讓更多稻農願意將稻米送進自由市場，減緩公糧數量暴增的壓力。

(中時 )