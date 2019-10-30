今天在會中列案討論，正式提案無意義通過11月13日召開中執會，通過不分區立委名單；至於提名委員會也將在本週會另外開會審核名單。

民進黨不分區立委推薦今天下午截止；與會人士轉述，黨主席卓榮泰在會中表示，上週開始發布不分區人選推薦後，截至中午，投件約三、四十份，由於人數比較多，為了不要急就章，需要有嚴謹審核空間，但原則上，13日一定要通過。

卓榮泰今受訪時被問到，總統是否有給口袋或是口頭名單？他斬釘截鐵表示，沒有；很多團體自薦或推薦，他都不見，也有寄了很多信來。

據了解，黨中央期盼下屆不分區立委名單，至少前3名， 能有2女1男的名額，擬給過去沒出現在名單內的新臉孔，作為本屆不分區名單的亮點，如果還有空間，新臉孔人選擬酌增1人。

黨內人士表示，各界推薦今天下午截止，提名委員會將在31日，即推薦截止日隔天舉行第2次會議，討論不分區立委提名人選名單。

卓榮泰表示，民進黨不分區立委提名名單及排序，最後需經中執會3分之2決議才能通過，且是整份名單一起通過。

(中時 )