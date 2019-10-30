加州長灘槍擊

#BREAKING: 3 people dead, 9 others taken to the hospital in Long Beach shooting, Fire Department says. Mass Casualty Incident declared. https://t.co/46kcdSgmHW — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) October 30, 2019

美國加州洛杉磯地區第二大城長灘市（Long Beach）爆發槍擊，目前已知造成3死、9傷。

綜合外電報導，加州當地時間昨（29）日晚間10時44分，加州長灘市一處民宅發生槍擊，造成3人死亡、9人受傷，洛杉磯市公共安全處表示，當中5人傷勢嚴重、4人傷勢穩定。

Mass shooting in Long Beach. 12 patients total, 3 fatalities, 5 in serious condition and 4 in moderate condition according to LA Cty Public Safety. 🙏🏻

pic.twitter.com/H6avcIkb4j — 𝚂𝙴𝚁𝙴𝙽𝙴·︎🎃·︎𝕄𝕪𝕥𝕙𝕚𝕔𝕍𝕖𝕣𝕤𝕚𝕠𝕟 (@MythSerene) October 30, 2019

據有關當局表示，這次槍擊是發生在長灘民宅後院的萬聖節派對現場，傷者大都為20多歲青年。12NewsNow新聞網報導，警方說，有兩個人帶著萬聖斗篷，朝參加派對的人開火，據CBSN報導，兩名槍手似乎是在屋外對派對現場開槍，附近巷弄內出現了好些彈殼。

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL — Long Beach Fire (CA) (@LBFD) October 30, 2019

另據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，住在附近的41歲居民維拉洛伯斯（Richard Villalobos）說，他聽到數聲槍響，不到10分鐘後，警消都趕到現場。有些居民則描述，聽到將近20聲的密集槍響，接下來是一片死寂。英國《太陽報》（The Sun）報導，21歲的阿桑德（Lambert Alcendor）說，當他走向附近的酒店時，注意到有一輛白車突然轉向，開到美甲沙龍前，接著便聽到20-30聲槍響。

目前尚不清楚槍手是否落網或在逃。

(中時電子報)