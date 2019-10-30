美國加州洛杉磯地區第二大城長灘市（Long Beach）爆發槍擊，目前已知造成3死、9傷。
綜合外電報導，加州當地時間昨（29）日晚間10時44分，加州長灘市一處民宅發生槍擊，造成3人死亡、9人受傷，洛杉磯市公共安全處表示，當中5人傷勢嚴重、4人傷勢穩定。
據有關當局表示，這次槍擊是發生在長灘民宅後院的萬聖節派對現場，傷者大都為20多歲青年。12NewsNow新聞網報導，警方說，有兩個人帶著萬聖斗篷，朝參加派對的人開火，據CBSN報導，兩名槍手似乎是在屋外對派對現場開槍，附近巷弄內出現了好些彈殼。
另據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，住在附近的41歲居民維拉洛伯斯（Richard Villalobos）說，他聽到數聲槍響，不到10分鐘後，警消都趕到現場。有些居民則描述，聽到將近20聲的密集槍響，接下來是一片死寂。英國《太陽報》（The Sun）報導，21歲的阿桑德（Lambert Alcendor）說，當他走向附近的酒店時，注意到有一輛白車突然轉向，開到美甲沙龍前，接著便聽到20-30聲槍響。
目前尚不清楚槍手是否落網或在逃。
(中時電子報)
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