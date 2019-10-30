屏東縣來義鄉長竇望義「當選無效」訴訟確定！竇望義涉嫌在去年選前交付樁腳林姓男子3000元替其買票，事後遭落敗對手莊姓男子檢舉、提當選無效訴訟，一審認定竇望義授意行賄，判當選無效，30日上午經高雄高分院二審駁回上訴，維持原判，全案定讞。

竇望義與莊男兩人分別為第18屆來義鄉鄉長國民黨籍、無黨籍候選人，選舉開票結果，莊男得票2374票，竇望義得票2471票，以97票險勝對手當選。檢警事後查出，竇望義疑似透過親屬買票。

判決指出，林男與竇望義有親戚關係，2018年11月23日上午10點多，林男在屏東縣來義鄉南和村某工地，以每票1000元的代價，交付3000元給姑媽周姓婦人（所涉投票受賄罪嫌部分，另經檢察官為緩起訴處分），扣除給周婦的1000元，剩下2000元林男囑咐要交給周婦胞妹（所涉投票受賄罪嫌部分，另經檢察官為緩起訴處分）及周婦胞妹之子。

林男供稱，竇望義的太太是他姪女，才想幫忙他，向周婦買票。林男強調錢是開怪手賺來的，沒有人要求他去買票。竇望義則辯稱，林男不是競選團隊成員，林男在應訊時也沒證實受他指示才行賄買票，純粹是個人行為。

但莊男卻強調，林男接受警方訊問時，竇望義後援會團隊顧問團長曾姓男子在場陪同，監督訊問過程，避免林男提及竇望義，最後還於警詢筆錄上簽名，顯見竇望義知悉林男助賄選的事實。

合議庭認為，林男的經濟並不寬裕，難以想像只是普通親戚卻願意無端奉獻。另，經查受賄人周婦胞妹家中另有三位姐妹、及兩個兒子，但設籍來義鄉、有投票權的僅兩人，若不是竇望義及其團隊授權、指示並提供資料，林男應無法精確判斷要買幾票。基於上述判斷，二審法官駁回上訴，仍判竇望義當選無效。

(中時 )