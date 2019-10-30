國民黨中常委姚江臨下午接受媒體採訪。（趙婉淳攝）

國民黨立法院黨團總召曾銘宗下午接受媒體採訪。（趙婉淳攝）

倒數兩週，國民黨的不分區名單將正式定案，傳出包含黨主席吳敦義等6人已列入安全名單，被外界質疑「老人名單」。黨內青壯派中常委徐弘庭認為，不分區報名還沒有結束，相信傳出名單不是真的，這份不分區名單展現國民黨對中華民國的政治態度，黨內正面臨嚴重世代問題，希望能看到相對應解決方式。

傳出包含黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨、立法院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介是黨中央「內定」不分區名單，消息一出，被台南市立委參選人蔡育輝痛批無法接受「老人名單」。

國民黨中常委徐弘庭表示，「不分區名單代表國民黨對中華民國的政治態度」，取決於主席與中央提名小組的決定，希望往好的方向前進，要不是讓年輕人到選區拚，讓有經驗的人到不分區，不然就是把年輕人納入不分區。

徐弘庭說，國民黨始終存在世代問題，若想讓年齡層下降，現在只剩下不分區有空間表達此政治態度，若未來提出的不分區名單，因為年輕人不夠成熟或黨中央的決定，隔絕一個世代，這不是好事情。

至於吳敦義列不分區安全名單，徐弘庭說，他不認為黨主席列在不分區名單，政黨的主席高度很高，設定在立委層次，過去沒有先例，也不適合開先例。

蔡育輝更點名姚江臨是捧LP的人選，被問到此時，姚停頓5秒略為語塞後說，蔡怎麼講是他的事，但事情要先求證，「若他罵我能讓他高票當選立委的話，讓他罵沒關係」。姚解釋，他曾被列入不分區，沒中後依然留在國民黨，也沒有要爭取不分區，現在主要任務就是輔選總統選上為主。

也傳出被列入不分區安全名單的曾銘宗說，上周三才通過不分區提名辦法，這是特定媒體刻意放出來的抹黑名單，「我到現在沒有報名」，怎麼可能會有6人名單，希望所有黨員不要中計，這只是有心人士丟出來的稻草人，以打擊國民黨。

(中時 )