身價百億的澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）2015年和陳柏霖舊愛、混血辣模Mandy Lieu「世紀牽手」，令「洗米嫂」陳慧玲心死喊離婚。但今(30日)傳出Mandy Lieu收了11億台幣分手費，退出這場兩女爭一男的戲碼，令外界好奇陳慧玲勝出主因。據知，陳慧玲曾坦言沒有什麼強硬背景，過去做過保險員，外界認為陳慧玲穩坐正宮原因，除了交際手腕好、旺夫，更與周焯華家人一致挺她有關。

《香港01》今報導，周焯華和Mandy Lieu情纏5年，生下3個孩子，近日仍選擇分手，身為大老婆的陳慧玲可說獲得大勝，她曾心冷提出離婚，2017年才撤銷離婚，外界盛傳她背景超硬，當年陳慧玲受訪親口否認，透露自己過去只是個保險員，拉保險認識了周焯華，進而相戀結婚。

近年周焯華常爆出緋聞，陳慧玲沉穩的表現被封為「最強正宮」，也讓周焯華最終選擇回頭，還為了拉攏陳慧玲喊出「只有一個周太」。分析陳慧玲得勝主因與和周家人關係好、高EQ交際手腕圓融、有自己事業三條件有關，網友也常一面倒的力挺陳慧玲，留言寫下：「周太永遠是妳」。

據知，陳慧玲婚姻雖亮紅燈，和公公婆婆關係仍十分密切，繼子周柏豪也相當挺陳慧玲，2015年Mandy Lieu貼出一張自己穿比基尼的辣照，暗酸陳慧玲「做不到這樣」，更說自己身形穿不到XXL，引來周柏豪留言反嗆：「有什麼暗示的話就直接說出來吧，喔，還有誰的身材是XXL，我想看看這樣的身體」。

此外，陳慧玲的高EQ也十分受到外界讚賞，2016年周焯華有意復合，當時「向太」陳嵐高舉雙手支持，指如果是自己，「才不會放手把老公讓給別人」，稱讚自己沒有陳慧玲的高EQ。而陳慧玲除了「洗米嫂」身分外，還是澳門海峽女企業家協會與澳門君慧慈善會的會長、香港仁愛堂副主席等多重身分，致力於慈善工作，還是許多公司的董事，家庭事業一把抓，最後才在丈夫出軌的戰爭勝出，默默守住了家庭。

(中時電子報)