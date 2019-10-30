吳卓源（Julia）將於12月底推出個人第三張專輯《5am》，首波主打歌〈FEVER〉的MV中走暗紅色系，營造濃烈愛情中的黑暗面。這次更主動提出緊身紅色洋裝，加上大側邊微捲黑長髮，誘人曲線美腿畢露，然後磨刀霍霍，殺了摯愛的螢幕男友，整首歌呈現悲傷血腥卻又浪漫的奇幻氛圍，她笑說：「開拍當天我今天有點發燒，所以在發燒的狀態下，第一次討挑戰殺人演出的感覺很爽！」

吳卓源新歌〈FEVER〉MV中磨刀霍霍殺摯愛，拍攝當天發燒的她還笑說「感覺很爽」。（華風數位提供）

新專輯中吳卓源也高度參與，決定以她帶有靈魂的都會式唱腔，正式回歸R&B曲風。歌曲魔幻合音全由她一軌一軌分別配唱，由知名製作人terrytyelee為Julia吳卓源量身打造，更遠赴美國、贏得葛萊美獎年度專輯，曾為Mariah Carey , Britney Spears混音的專業混音師Brian Paturalski 為專輯操刀，加上曾為張惠妹寫詞的RPG和艾怡良寫詞的Pezen在中文歌詞上的傾心詮釋，整張專輯呈現有如「24個Julia吳卓源」的個人風格，音樂層次上更上層樓的野心與國際水準。

吳卓源新歌〈FEVER〉MV整體風格走暗紅色系，營造濃烈愛情中的黑暗面。（華風數位提供）

吳卓源新歌〈FEVER〉MV中和有不少互動戲。（華風數位提供）

吳卓源新歌〈FEVER〉MV中殺害男友，呈現悲傷血腥卻又浪漫的奇幻氛圍。（華風數位提供）

(中時 )