嘉義縣長翁章梁（右五）感謝企業對地方的善行義舉。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）也在艾貴公司台灣區副總裁張為策（左一）陪同下訪視發電廠房。（張毓翎攝）

「台灣艾貴義竹發電廠」是目前全台最大的民營太陽能電廠，發電廠外圍道路是義竹鄉通往布袋鎮的村里道路，其路面有大規模龜裂，故台灣艾貴太陽能源公司秉持社會公益的企業精神，捐贈450萬元回饋地方。30日在義竹發電廠舉行「地方建設經費捐贈儀式」，嘉縣長翁章梁也出席感謝企業對地方的善行義舉。

翁章梁今日與布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黃阿家等人皆到場參加儀式。翁表示，前瞻基礎建設計畫爭取約4755萬元，施工後發現須從路基結構改善後，才能進行面層舖設，但前瞻核定經費不足以支應，為了徹底解決道路問題，與艾貴公司協調後，對方便慷慨贊助450萬元，這是政府與民間企業通力合作，愛護土地的表現。

翁也在艾貴公司台灣區副總裁張為策陪同下訪視發電廠房，了解整個運作模式。張為策表示，他們在亞洲8個國家正執行太陽能發電廠建置，在一個地方蓋一個太陽能廠會與地方共處20、30年，人文或硬體方面，都希望與地方結合，因此他們也想協助縣府實現一個乾淨、安靜、快速零汙染的城市。

張為策表示，有些人對在廢鹽田濕地上種電，可能有負面看法，他要澄清，光電是絕對沒有「毒」，太陽能板是吸光，絕對不會反光，不會使鳥類相撞，此外，他們並沒有與鳥類競爭，鳥類喜歡在太陽能板上棲息、築槽，也預留將近25公頃的生態園區，使太陽能與環境生態達到平衡與共榮。

「台灣艾貴義竹發電廠」位在嘉義布袋第八區鹽田，已於9月順利併網試運轉，義竹發電廠裝置容量70.2MW（百萬瓦）、占地79.5公頃、擁有19.5萬片太陽能模板，預計年發電達1億度電、供應2.8萬戶家庭全年用電量。

(中時 )