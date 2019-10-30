嘉義市議員張秀華（右）詢問電動公車的進度，交通處長鄭君健展示設計初稿。（廖素慧攝）

嘉義市低底盤電動公車設計初稿示意圖。（嘉義市政府交通處提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市長黃敏惠30日到議會做施政報告，推動市區公車全面電動化，議員張秀華詢問嘉義市電動公車的計畫進展及如何突破運量、開發客源？市府交通處表示，22部台灣製造的電動低底盤公車年底至明年3月分批交車後上路。

黃敏惠表示，嘉義市建構更完善公車網路，目前已完成2條幹線（中山路、忠孝路）及1條光林我嘉好行公車路線，未來將全部採用電動低底盤公車，打造全國第一的無障礙低底盤電動公車城市。

張秀華詢問交通處長鄭君健，市府需要負責電動公車營運盈虧及人事管理嗎？還有嘉義市機車族很多，因為騎機車很方便，將來電動公車搭乘的載客量會不會仍舊是學生族、銀髮族居多，使用的人有限？

鄭君健說，市府與國光客運簽約合作推行電動公車8年，中央補助經費，採用台灣製造的電動低底盤公車，並為嘉義市客製化設計外觀，共有10部大巴及12部中巴，年底至明年3月陸續交車後，全面上路，業者負責營運管理。

鄭君健說，市府明年編列3000萬公車補貼預算，降低原本基本里程補貼，加入「衝量獎金」制度，公車運量須達20萬人次，業者才可領取獎金，是全國首創的虧損補貼加績效補貼制度，也就是業者必須共同承擔提升公共運輸績效的責任，創造雙贏。

鄭君健坦言，初期客源仍是學生族、銀髮族為主，後續會推出多項優惠或利多措施，以期開拓更多元的客源，增加電動公車的運量。

(中時 )