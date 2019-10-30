2019新竹市城市馬拉松- 全馬路線影片

第五屆新竹城市馬拉松「2020幸福新竹、微笑路跑」，11月1日中午開放報名，限量1萬名跑者，市長林智堅表示，這屆馬拉松要帶跑者跑遍微笑水岸，讓大家看見最潮的親水環境，更跑上台68欣賞無敵海景。

林智堅表示，第五屆新竹市城市馬拉松將於2020年2月23日，以全新賽道與大家見面，從南寮運動公園出發，跑上台68進入新竹州廳所在的舊城區，再跑進獲全國水環境大賞肯定的微笑水岸。

記者會特別連線台積電與旺宏路跑社，他們表示，一定會熱情響應，號召公司熱愛跑步的同事一同參與，台積電慢跑社更將組成千人跑團共襄盛舉熱鬧參加2020新竹城市馬拉松。

賽事暫定分4種組別，全馬組全程42公里，開放2500人報名，半馬組全程26公里3500人，健跑組10.4公里2500人，親子組5公里1500人，民眾點擊網址了解2020新竹市城市馬拉松全馬路線。

(中時 )