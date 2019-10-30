自由行崛起，消費者高度依賴網路訂房平台，觀光局特於8月成立「臺灣旅宿網訂房平台」，不只旅館業者上架免手續費，消費者還可保證訂到合法旅館。第二代平台則將於11月起正式上線，屆時預計有200餘家業者開通訂房功能。另外民眾只要在12月之後至旅宿網玩遊戲，就有機會抽中1000元星級旅館折價券，加上國旅補助、夜市券、溫泉券等，最多就可補2400元。

觀光局副局長張錫聰表示，觀光局為使我國旅館與國際接軌，自2009年啟動星級旅館制度，至今推動已十年，現有452家星級旅館，俗話說「十年磨一劍」，如今數位化時代來臨，觀光局再推出旅宿網平台，並開通訂房功能，從旅館行銷、經營、管理等各方面都進行升級，讓產業界能提升能力。

觀光局旅宿組長湯文琦表示，旅宿網訂房功能將於11月1日起上線，屆時約有200餘家業者開通訂房功能，目前已有1500家業者申請開通，只是還需要處理金流簽約問題，希望年底前可以破千家上線，初步目標定為2025年有8000家旅館加入。

觀光局表示，為鼓勵民眾入住星級旅館，將於12月1日起推出「星級旅館，心動之旅」活動，民眾可至旅宿網活動專區進行知識小遊戲，回答與星級旅館有關的問題，如星級旅館標誌圖樣、星級旅館共分幾個等級等問題，就可啟動「幸運星輪盤」，有機會抽中1000元星級旅館折價券。

觀光局表示，獲獎旅客可透過旅宿網或旅館平台訂房，入住時直接使用折價，若搭配國旅補助1000元、夜市券200元、溫泉券200元，等於共可獲得2400元。星級旅館折價券可用日期自12月1日至2月28日，共2000份名額。

(中時 )