「玉女掌門人」方文琳，進入演藝圈30多年，不過身材保養得宜的她，雖然已經53歲，凍齡體態仍令人稱羨，而她近日也在臉書出賣昔日的「青澀照」，只見去軍中勞軍的她，被大批阿兵哥團團包圍，可見當時的魅力有多驚人。

方文琳近來收到朋友寄的照片，忍不住PO在臉書與網友分享，她透露是數十年前參加台視綜藝金榜歌唱比賽後，跟隨台視去勞軍拍的，只見當時留著一顆蓬蓬頭，穿著粉紅色衣服被阿兵哥熱情包圍，讓她面對鏡頭時露出嬌羞笑容，更開玩笑表示：「看看驚恐的我，被這些熱情阿兵哥擠爆到頭髮都炸開來」，而當時被一名阿兵哥摟肩拍照，事後得知是友人的哥哥，也讓她直接喊話：「放你一馬」。

方文琳PO出昔日軍重勞軍照大受好評。（圖／方文琳臉書）

看到方文琳年輕時的照片，也讓粉絲所有回憶湧上心頭，紛紛留言：「當年的軍中情人，迷倒一大票阿兵哥」、「以前看起來清純美麗，現在看起來成熟的美」、「妳真的很漂亮又有氣質」。

(中時電子報)