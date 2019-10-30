特戰少將劉協慶 將升任六軍團副指揮官 15:592019/10/30 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 航特部副指揮官劉協慶少將。（軍聞社，資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軍方消息人士透露，陸軍航特部副指揮官劉協慶少將已內定升任六軍團副指揮官一職，並佔中將缺，將在明年元旦晉升中將。劉協慶曾任特戰指揮部指揮官，陸軍官校57年班。劉升任中將後，將成下任航特部指揮官熱門接任人選。 現任六軍團指揮官楊基榮中將，本任六軍團副指揮官，8月升任指揮官。 (中時 ) #軍團 #指揮 #升任 #副指揮 #中將 也許您會感興趣 推薦閱讀 四中全會前夕 內蒙寧夏換一把手 12:482019/10/26 兩岸 雲豹甲車通信裝備短少 憲兵指揮部究責失職移送司法 12:062019/10/29 軍事 特戰出頭天 航特少將劉協慶晉升中將 15:582019/10/30 政治 軍事熱門新聞 提前大降價！1架F-35不到24億 - 軍事 準備服役！ 陸002艦傳要刷舷號 - 軍事 特戰少將劉協慶 將升任六軍團副指揮官 - 軍事 1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 - 軍事 10天內2空難 凸顯中共空軍問題 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。