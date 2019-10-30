軍方消息人士透露，陸軍航特部副指揮官劉協慶少將已內定升任六軍團副指揮官一職，並佔中將缺，將在明年元旦晉升中將。劉協慶曾任特戰指揮部指揮官，陸軍官校57年班。劉升任中將後，將成下任航特部指揮官熱門接任人選。

現任六軍團指揮官楊基榮中將，本任六軍團副指揮官，8月升任指揮官。

(中時 )